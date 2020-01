Bad Boys for Life szturmem zdobyło serca fanów. Przychylni byli także krytycy, którzy bardzo dobrze ocenili najnowszą odsłonę serii. Oczywiście odbiło się to pozytywnie na wynikach finansowych filmu.

Bad Boys for Life jest jak na razie największym zaskoczeniem pierwszych tygodni Nowego Roku. Film akcji jest bardzo dobrze oceniany przez krytyków i widzów. A to nie jedyny powód, który może zadowalać producentów. Produkcja radzi sobie bardzo dobrze w amerykańskim box office’e i już została pierwszą "setką" tego roku. W drugi weekend Bad Boys for Life zarobił w kinach 34 mln dolarów co pozwoliło zająć pierwsze miejsce w zestawieniu. Łącznie na koncie filmu jest już ponad 120 mln dolarów.

Niestety o powodach do zadowolenia nie można mówić w kontekście Guya Ritchiego. Jego kolejny film nie będący znaczącą marką na rynku ponownie nie sprzedał się najlepiej. Pomimo wielkich gwiazd w obsadzie aktorskiej i niezłych recenzji Dżentelmeni zgarnęli w weekend otwarcia jedynie 11 mln dolarów. Jest to jedna z najgorszych otwarć w karierze reżysera.

Z innych ciekawych informacji należy wyróżnić wynik widowiska Gwiezdne wojny: Skywalker Odrodzenie. Z trudami, ale jednak filmowi udało się dojść do 500 mln dolarów zarobionych w amerykańskich kinach. Pewnie w przypadku każdego innego filmu mówilibyśmy o wielkim sukcesie, jednak z racji tego, że jest to część kultowej franczyzy, musimy nieco miarkować naszą ekscytację. Dla porównania Przebudzenie mocy zarobiło 936,6 mln dolarów, a Ostatni Jedi 620,1 mln dolarów.

Pierwsza dziesiątka mijającego weekendu prezentuje się następująco: