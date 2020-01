Są takie osobistości na świecie, które łączą różne dziedziny życia. Jedną z nich z pewnością był Kobe Bryant. Jak podały amerykańskie media legendarny koszykarz zginął w katastrofie lotniczej.

Jak podał portal TMZ w wyniku katastrofy helikoptera zginął legendarny koszykarz Kobe Bryant. Sportowiec miał 41 lat. Oprócz niego w katastrofie zginęły jeszcze 3 osoby.

Oczywiście Bryant zostanie zapamiętany przez świat jako jeden z najlepszych koszykarzy w historii NBA. Na zawsze zapamiętany zostanie jako zawodnik Los Angeles Lakers. Dla tego zespołu rozegrał ponad 1300 meczów. Odnosił wielkie sukcesy także z drużyną narodową Stanów Zjednoczonych – wśród nich są między innymi dwa złote medale olimpijskie z Pekinu oraz Londynu.

Kobe Bryant to także człowiek, który miał okazję romansować z kinem. Widzowie mogli go oglądać czasami na ekranach. Wystąpił gościnnie między innymi w takich produkcjach jak The Black Mamba czy kultowy sitcom Współczesna rodzina. Co ciekawe Kobe Bryant w ubiegłym roku został laureatem Oscara. Otrzymał go wraz z Glen Keane’em w kategorii "Najlepszy krótkometrażowy film animowany" za stworzenie animacji Dear Basketball.