Adam Driver ponownie zawitał do programu Saturday Night Live i trzeba przyznać, że był prawdziwą gwiazdą wieczoru. Chyba mało kto spodziewał się takiego występu aktora nominowanego do Oscara.

Adam Driver dzięki programowi Saturday Night Live po raz kolejny miał okazję wcielić się w postać Kylo Rena. Miało to miejsce w skeczu "Undercover Boss", w którym aktor grając złoczyńcę znanego z nowej trylogii "Gwiezdnych wojen" udaje stażystę o imieniu Randy. Oczywiście reszta osób na statku nie zdaje sobie sprawy, że Randy to tak naprawdę ich szef. Wyniknie z tego wiele zabawnych sytuacji, a Kylo Ren nie raz będzie musiał skorzystać z Mocy.

Dla Drivera był to już trzeci występ w programie Saturday Night Live. Co ciekawe przed laty miał już okazję wystąpić w skeczu "Undercover Boss", gdzie także udawał kogoś innego. W 2016 roku ekranowy Kylo Ren udawał technika Matta w Bazie Starkiller. Jeśli nie widzieliście tego skeczu to znajdziecie go poniżej:

Jak podoba Wam się Kylo Ren w nieco bardziej humorystycznej odsłonie?