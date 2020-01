W ostatnich latach Carey Mulligan skupiła się na pracy z nieco mniej znanymi filmowcami. Oczywiście aktorka wspiera również kobiety zajmujące się reżyserią i chętnie występuje w takich produkcjach. Mulligan miała okazję pojawić się na ekranie w takich filmach, jak Sufrażystka w reżyserii Sary Gavron czy filmie Dee Rees Mudbound. W tym roku na Sundance Film Festival premierę miał natomiast thriller Obiecująca. Młoda. Kobieta. napisany i wyreżyserowany przez Emerald Fennell.

Warto przypomnieć, że Emerald Fennell miała okazję pracować przy wysoko ocenianym serialu Obsesja Eve. Teraz debiutuje jako reżyserka na największym festiwalu filmów niezależnych na świecie.

Powróćmy jednak do Carey Mulligan. Aktorka w trakcie rozmowy z dziennikarzem Variety została zapytana o tegoroczne Oscary. Akademia po raz kolejny nominowana tylko mężczyzn w kategorii reżyserskiej, co oczywiście nie pozostało bez komentarza w mediach społecznościowych.