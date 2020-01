Od 3 lutego na Cartoon Network widzowie będą mogli śledzić kolejne odcinki "Totalnej Porażki: Przedszkolaki". Serial przedstawia przygody zgranej paczki przyjaciół, która za wszelką cenę próbuje uwolnić się z przedszkola.

Przed widzami Cartoon Network kolejne przygody Owena, Izzy, Courtney, Duncana, Beth, Noah, Bridgette, Gwen, Leshawn, Harolda i Cody’iego. Tym razem widzowie zobaczą ich perypetie z czasów, kiedy bohaterowie są dziećmi. Przyjaciele znajdują się pod opieką Szefa Hatcheta w przedszkolu. Zgrana paczka cały czas wymyśla nowe, kreatywne sposoby, by przechytrzyć kadrę w placówce i się z niej uwolnić. Każdego dnia przeżywa dzięki temu kolejne, zwariowane historie.

W najnowszych odcinkach będzie można zobaczyć jeszcze więcej niewiarygodnych wydarzeń. Beth postanawia zniszczyć wszystkie zabawki, by przekonać Szefa do kupienia nowej, którą zobaczyła w reklamie. Potwór wymyślony przez Gwen niespodziewanie ożywa, a obcy z innej planety wcielają się we wszystkie przedszkolaki. Z kolei papierowa wróżka zrobiona z origami przekonuje Izzy, że udziela najlepszych rad na świecie, a dziewczynka postanawia to udowodnić swoim kolegom i koleżankom.

Premierowe odcinki "Totalnej Porażki: Przedszkolaki" na Cartoon Network od 3 lutego. Emisja od poniedziałku do piątku o 15:15.