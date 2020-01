W najbliższy piątek, 31 stycznia o 19:00 kino AMONDO zaprasza na kolejne spotkanie w ramach cyklu KONWERSACJE. Tym razem widzowie zobaczą kandydata do tegorocznych "ORŁÓW", dokument CIENIE IMPERIUM. Po seansie odbędzie się spotkanie z twórcami filmu, reżyserem Karolem Starnawskim oraz współscenarzystą Dawidem Wildsteinem.

Cienie Imperium to poruszający dokument o życiu w ciągłym strachu i nadziei w obliczu wielkiej historii. Film inspirowany jest książką Tomasza Grzywaczewskiego „Granice marzeń”.

Czy można żyć w cieniu imperium? To pytanie, które niczym bumerang powraca w każdej z trzech przedstawionych w filmie historii. Choć ich bohaterów dzielą setki kilometrów, narodowość oraz wiek, łączy zbliżone, oparte na strachu doświadczenie, ale też nadzieja na spokojne i lepsze życie.

Pomimo że Związek Sowiecki zniknął z map trzydzieści lat temu, Aleksiej z Górskiego Karabachu, Timur z Ukrainy oraz Aleksander z Gruzji wciąż żyją w niepewności, każdego dnia stawiając czoła tytułowym cieniom „imperium”. Opowieści bohaterów pokazują skomplikowaną historię państw postsowieckich oraz ich mieszkańców, którzy wbrew wielkiej polityce starają się odwrócić swój los i podążać za marzeniami o życiu w pokoju.

W swoim pełnometrażowym debiucie dokumentalnym Karol Starnawski kieruje kamerę na ludzi uwikłanych w zapomniane już konflikty graniczne powstałe na skutek rozpadu ZSRR. To też gorzki obraz imperialnych zakusów dzisiejszej Rosji, zmierzającej do całkowitego uzależnienia od siebie sąsiadów, a co za tym idzie, utrzymania dawnej strefy wpływów.

Dokument inspirowany jest książką Tomasza Grzywaczewskiego „Granice marzeń” opowiadającą historie mieszkańców postsowieckich państw nieuznawanych, którzy od blisko trzydziestu lat padają ofiarą wielkiej mocarstwowej polityki. Tomasz Grzywaczewski jest również pomysłodawcą oraz współscenarzystą filmu.