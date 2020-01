Światowej sławy aktor Jim Carrey nie wykluczył powrotu do postaci, która uczyniła go znanym na całym świecie, czyli MASKI.

Minęło już 25 lat od premiery jednego z najlepszych filmów komiksowych, gdzie w rolę główną wcielił się prawdziwy wirtuoz sztuki komediowej Jim Carrey. Po sukcesach filmów Głupi i głupszy oraz Ace Ventura: Psi detektyw, to właśnie Maska postawiła pomnik dla talentu aktora i na stałe osadziła go w galerii sław tego gatunku. Co ciekawe… Podczas jednego z ostatnich wywiadów Jim przyznał, że nie ma nic przeciwko sequelowi, ale pod jednym wszakże warunkiem.

- Zazwyczaj nie myślę o kontynuacjach i podobnych rzeczach. W przypadku "Maski" to zależy od twórcy filmu. Zrobiłbym to tylko, gdyby to był jakiś szalony wizjoner! – mówi Jim Carrey.

Adaptacja komiksu Dark Horse autorstwa Johna Arcudiego, Chrisa Warnera oraz Douga Mahnkea okazała się absolutnym przebojem, zdobywając entuzjastyczne recenzje krytyków oraz ponadczasowe uznanie publiczności. Jim Carrey za swoją rolę otrzymał nominację do Złotego Globu, a Cameron Diaz zaliczyła udany start kariery filmowej.

Jim Carrey zagrał ostatnio w filmie SONIC. Szybki jak błyskawica, gdzie wcielił się w postać Doktora Ivo Robotnika.