John Powell podzielił się szczegółami dotyczącymi muzyki do filmu Zew krwi.

Album ze ścieżką dźwiękową będzie zawierał oryginalną muzykę napisaną w całości przez nominowanego do Oscara kompozytora.

Kiedy premiera?

Cyfrowa wersja trafi do dystrybucji już 14 lutego, wydana przez wytwórnię Hollywood Records.

Kim jest John Powell?

John Powell jest brytyjskim kompozytorem muzyki filmowej. Kształcił się w Trinity College of Music w Londynie. Jest twórcą muzyki m.in. do wszystkich trzech części przygód Bourne’a, filmu Pan i Pani Smith, X-Men: Ostatni bastion, trylogii Jak wytresować smoka. W 2018 roku stworzył ścieżkę dźwiękową do filmu Han Solo: Gwiezdne wojny – historie, w której wykorzystał oryginalne motywy skomponowane przez samego Johna Williamsa.

Pełna lista utworów:

1. Wake the Girls

2. Train North

3. Skagway, Alaska

4. Snowy Climb

5. First Sledding Attempt

6. The Ghost Wolf of Dreams

7. Joining the Team

8. Ice Rescue

9. Sometimes Nature’s Cruel and Gods Figh

10. Buck Takes the Lead

11. We Carry Love

12. Couldn’t Find the Words

13. Overpacked Sled

14. Newfangled Telegram

15. In My Bed?

16. Buck & Thornton’s Big Adventure

17. Finding Bears and Love in the Woods

18. They’re All Gone

19. Rewilding

20. Animal Adventure

21. Come Say Goodbye

22. What an Adventure

23. The Call of the Wild

Zwiastun filmu Zew krwi z Harrisonem Fordem w roli głównej: