Halsey była muzycznym gościem, a Adam Driver gospodarzem ostatniego odcinka "Saturday Night Life".

Format, o którym pisaliśmy często na łamach portalu FDB w Polsce zakończył się już po pierwszym sezonie. Showmax zmienił kontynent, a temat przycichł. Za Oceanem SNL ma się dobrze i święci kolejne triumfy. Ostatnio do znanego i lubianego sobotniego show zapitała Halsey, któwa nie tylko zaprezentowała trzy kompozycje, kolejno: "You Should Be Sad" oraz "Finally // Beautiful Stranger" (swoiste 2 w 1) z nowego albumu "Manic", ale także pojawiła się w skeczu zatytułowanym "Slow".

Po czterotygodniowej wakacyjnej przerwie Saturday Night Live nie mogło wymarzyć sobie lepszej formy powrotu na szczyt. Dla fanów Halsey, którzy jeszcze nie otrząsnęli się po premierze jej trzeciego studyjnego krążka, który ukazał się nieco ponad tydzień temu, jej występy na SNL są pozycją obowiązkową! 25-letnia artystka pop jest znana ze swoich dynamicznych (a czasem kontrowersyjnych) występów, tym razem ponownie dostarczyła rozrywka najwyższych lotów. Sami zobaczcie!

Sama wokalistka wspominała wielokrotnie w wywiadach, że poszczególne utwory na jej nowej płycie są wypadkową inspiracji innymi artystami, w tym Christiną Aguilera, Lady Gagą, Carrie Underwood i oczywiście Shanią Twain.

Rok 2020 będzie czasem wzmożonej pracy dla Halsey, która rozpocznie światową trasę koncertową zatytułowaną "Manic" już w lutym.