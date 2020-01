Nathalie Emmanuel w zwiastunie komedii ''Holly Slept Over''

W sieci pojawiła się pierwsza zapowiedź nadchodzącej komedii Holly Slept Over z Nathalie Emmanuel, gwiazdą Gry o tron i serii Szybcy i wściekli w jednej z głównych ról.

Za reżyserię i scenariusz do filmu odpowiada Joshua Friedlander. Jest to jego debiut reżyserski. Do tej pory pracował tylko jako producent przy filmie Stage Kiss. W obsadzie oprócz wspomnianej wyżej aktorki znajdują się także Britt Lower, Josh Lawson i Ron Livingston.

Holly Slept Over to miłosna komedia, w której życie pewnego małżeństwa nieoczekiwanie się zmienia. Audra wyznaje swojemu mężowi Noelowi, że kiedyś uprawiała seks ze swoją współlokatorką Holly. Ta wiadomość jest powodem zaskakujących, ale i ekscytujących zmian w życiu pary. Kiedy w ich domu niespodziewanie pojawia się Holly jej urok powoduje, iż Noel i Audra zupełnie inaczej patrzą na swój dotychczasowy związek. Otwierają się zamknięte dotychczas drzwi i cała trójka doświadczy czegoś, czego nigdy by się po sobie nie spodziewali.

Premiera Holly Slept Over odbędzie się 3 marca br. Wtedy to film ukaże się w wersji cyfrowej.