Klangor to thriller kryminalny, którego reżyserię powierzono Łukaszowi Kośmickiemu. W obsadzie pojawi się wiele znanych nazwisk, m. in. Arkadiusz Jakubik, Maja Ostaszewska, Wojciech Mecwaldowski, Aleksandra Popławska oraz Maciej Musiał. To pierwszy projekt serialowy oparty na scenariuszu powstałym w ramach CANAL+ SERIES LAB.