Choć w sieci już od jakiegoś czasu pojawiają się plotki i zdjęcia z planu nowego filmu o strzegącym Gotham Człowieku Nietoperzu, to dopiero teraz oficjalne rozpoczęcie zdjęć ogłosił reżyser Matt Reeves.

fot. materiały prasowe, kadr z filmu 'Cosmopolis'

Na swoim koncie na Twitterze Reeves opublikował wpis ze zdjęciem klapy, na której widoczne jest logo filmu. Twitt poniżej.

Miejmy nadzieję, że już wkrótce doczekamy się jakichś oficjalnych zdjęć z planu przedstawiających członków obsady wcielających się w kultowe postacie w filmie The Batman. Na pewno również czekacie na nie z niecierpliwością.

W tytułowego bohatera wciela się aktor znany z roli Edwarda w serii Zmierzch – Robert Pattinson. Komisarza Gordona zagra natomiast Jeffrey Wright. W aktorskiej obsadzie znajdują się także Andy Serkis jako Alfred Pennyworth, Zoe Kravitz jako Catwoman, Paul Dano jako Riddler, John Turturro jako Carmine Falcone, Colin Farrell jako Pingwin oraz Peter Sarsgaard i Jayme Lawson. Reeves oprócz tego, że reżyseruje jest także współautorem scenariusza wraz z Mattsonem Tomlinem.

Premiera filmu The Batman zaplanowana jest na 25 czerwca 2021 roku. Zdjęcia do niego powstają w Londynie. Jeśli chodzi o fabułę widowiska, to wszelkie szczegóły jak na razie trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że film ten ukazać ma Batmana jako największego detektywa na świecie.