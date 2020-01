Patryk Vega znalazł nowy sposób na promocję swojego nadchodzącego filmu Bad Boy. Tym razem postanowił włączyć w to wszystko polską policję. Jak się okazało Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji odpowiedział na apel polskiego filmowca.

fot. Marcin Golen

Cała sprawa zaczęła się od tego, iż Patryk Vega zdementował doniesienia, jakoby bohaterka grana przez Katarzynę Zawadzką była wzorowana na poszukiwanej przez policję Magdalenie Kralce. Co więcej polski reżyser zaprosił kobietę na premierowy pokaz swojego filmu. W nowym materiale wideo zwraca się do Policji z zaskakującą prośbą. Zobaczcie sami:

Niespodziewanie policja nie zostawiła tego apelu bez odpowiedzi. Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji wydał oświadczenie, w którym odpowiada na prośbę Vegi:

Kiedy w grę wchodzi kobieta, nawet więzy krwi przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Przekonają się o tym dwaj bracia, których ścieżki życiowe rozeszły się dawno temu. Starszy Piotr (Maciej Stuhr) został policjantem, dla młodszego Pawła (Antoni Królikowski) napady, kradzieże i narkotyki to styl życia i chleb powszedni. Jednak bezkarność mężczyzny, uwikłanego w przynależność do kibicowskiego gangu Twardego (Piotr Stramowski) kończy się, kiedy za sprawą donosu ląduje w więzieniu. Piotr, doświadczony glina, postanawia wyciągnąć brata z celi, w czym wspiera go nowa dziewczyna Ola (Katarzyna Zawadzka), adwokat znajdującą paragrafy na najtrudniejsze przypadki. Spotkanie tej trójki zmienia wszystko i inicjuje serię obfitujących w zwroty akcji wydarzeń. Paweł, wykorzystując nadarzające się okazje, próbuje przejąć kontrolę nad największym klubem piłkarskim w mieście. Nie dostrzega jednak, że od dawna jest na celowniku tajnej sekcji policyjnej, prowadzonej przez Adama (Andrzej Grabowski) i prokurator Annę (Małgorzata Kożuchowska). Tymczasem zauroczona Pawłem Ola, coraz bardziej angażuje się w fascynującą znajomość i związane z nią nielegalne interesy. Wkrótce będzie musiała wybierać między lojalnością wobec Piotra, a rodzącym się uczuciem do jego brata.

Premiera filmu Bad Boy będzie miała miejsce 21 lutego.