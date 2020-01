Studio Lionsgate bierze się za adaptację dość specyficznego komiksu. Mowa o graficznej powieści Jamesa Tyniona IV i Eryka Donovana pt. Memetic.

Projekt do wyżej wymienionego studia dostarczył Seth Rogen, który zająć ma się jego produkcją wraz z Evanem Goldbergiem, Jamesem Weaverem i Joshem Fagenem. Jeśli zaś chodzi o scenariusz, to napisze go Mattson Tomlin. To on wraz z Mattem Reevesem jest współautorem scenariusza do najnowszego filmu o Człowieku Nietoperzu.

Fabuła Memetic jest dość specyficzna. Będzie to produkcja z gatunku horroru, ale tego surrealistycznego i postapokalitycznego. Głównym winowajcom jest zabójczy mem, składajacy się z uroczego leniwca otoczonego kolorowym spiralnym tłem. W szybkim tempie rozprzestrzenia się on wśród mieszkańców uniwersyteckiego kampusu. W swoich widzach wywołuje on obsesje, stają się oni agresywni i psychotyczni, co prowadzi do serii przerażających i tragicznych wydarzeń, które szybko wychodzą poza kampus, rozprzestrzeniając się po całym świecie. Jedyną nadzieją jest Aaron, nierozróżniający kolorów student i Marus, ślepy weteran. Czy uda im się powtrzymać to szaleństwo?

Jak na razie projekt ten jest na bardzo wstępnym etapie. Nie wiadomo kto pojawi się w obsadzie, ani kiedy będzie jego premiera. Myślicie, że pomysł wypali?