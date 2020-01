Zespół Gorillaz muzyczny akcentem (utwór "Momentary Bliss") zapowiadają większy projekt zatytułowany "Song Machine".

"Momentary Bliss" to pierwsza piosenka z epizodycznego projektu Gorillaz pt. Song Machine, nagrana przy udziale brytyjskiego MC Slowthai i punkowego duetu Slaves.

Zgodnie z komunikatem prasowym, kolejne odcinki i utwory z Song Machine zostaną wydane w 2020 roku. Zespół ma w planach złamanie tradycyjnej konwencji na wydawanie całego albumu albo singla tu i teraz, o ściśle określonym czasie. Odcinki będą emitowane z różnym odstępem czasowym bardzo mocno (co zrozumiałe) nawiązując do muzyki zespołu.

Każda kolejna część cyklu Song Machine będzie zawierała serię elementów wizualnych o nazwie „Machine Bitez”.

Trzeba przyznać, że praca zespołu Gorillaz na przestrzeni ostatnich dwóch lat jest bardzo wzmożona. Ich szósty studyjny album The Now Now został wydany w 2018 roku, a w grudniu ubiegłego roku światło dzienne ujrzał nowy film dokumentalny Reject False Icons, który wyczerpująco podsumował płodny trzyletni okres Gorillaz.

Co sądzicie o takiej formie podawania muzycznej treści?