W sieci pojawił się polski teaser promujący nowy film Xaviera Dolana, pod tytułem Matthias i Maxime.

21 lutego tego roku do polskich kin trafi najnowsze dzieło kanadyjskiego reżysera Xaviera Dolana. Twórca powraca także jako aktor i możliwie grubą linią stara się nakreślić obraz współczesnych 30-latków, których coraz mocniej ugruntowana tożsamość pozostawia mniej miejsca na niespodzianki i nieprzewidziane zwroty uczuć.

Najczulszy, najcieplejszy, bezwstydnie romantyczny Matthias i Maxime jest historią jednego pocałunku, który wstrząsnął starą znajomością, zmącił beztroskie strumienie młodości i na zawsze odmienił życie tytułowych bohaterów. Obraz przypomina, że prawdziwa miłość nie może się obejść bez prawdziwej przyjaźni. A czasem się od niej zaczyna.

Maxime właśnie wybiera się na dwa lata do Australii. Chce pozostawić za sobą nie tyle Kanadę, co pracę w barze, uczuciowe niespełnienie i nieustanne kłótnie z matką, którą musi się zajmować. Kilka ostatnich tygodni przed wyjazdem spędza z paczką starych przyjaciół. Dla nieśmiałego chłopaka, po którego twarzy, niczym łza, spływa czerwone znamię, kumple stanowią namiastkę kochającej i akceptującej rodziny. Jednym z jego najbliższych przyjaciół jest Matthias (Gabriel D’Almeida Freitas), początkujący prawnik zmierzający wprost do kariery i ślubu. Sprecyzowane plany obu chłopaków pokrzyżuje pewien pocałunek. Spotkają się w niej tłumione latami uczucia i nieoczekiwanie odkryte pożądanie. Czy bohaterowie odważą się z nimi skonfrontować?

Kolejny raz Dolan odwołuje się do trudnej relacji z matką, po 6 latach wraca na duży ekran jako aktor i stawia przy MIŁOŚCI znak zapytania… Zapowiada się mocne kino doznań.