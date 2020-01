Jednym z tematów tegorocznego „Kina na Granicy” będą Hejterzy i nerdzi. Widzowie Przeglądu zobaczą prawie 20 filmów nawiązujących do tematyki zachowań w Internecie, między innymi nowy obraz twórcy Sali Samobójców i Bożego Ciała – Hejter, oraz współtworzony przez autora głośnego Czeskiego snu Víta Klusáka dokument W sieci. Twórcy filmów będą obecni na festiwalu.

Wszechobecny Internet wpłynął na zmianę stylu życia kilku pokoleń i bardzo je ułatwił. Ale jak każde nowe zjawisko, powoduje i uwypukla też pewne postawy i zachowania społeczne. Jakie? Ten temat podejmie w tym roku „Kino na Granicy”.

Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy "Kino na granicy" mówi:

Dla wielu Internet to narkotyk, uzależnienie. Ale to także model życia albo życie samo w sobie. Internet to samotność (w sieci), anonimowość, hejt i wirtualne relacje. A ponieważ kino powinno pokazywać życie w całej złożoności, chcieliśmy przedstawić filmową sekcję, w której sportretowani będą bohaterowie uwięzieni w sidłach Internetu. Czym jest owo uzależnienie i jaką cenę płaci się w sytuacji, kiedy real miesza się z wirtualem? Filmowi hejterzy, filmowi nerdzi zgadzają się tylko w jednym – nie ma dzisiaj życia bez sieci.

Martin Novosad, dyrektor programowy po stronie czeskiej podkreśla:

Jedynie 5 godzin zajęła 83 mężczyznom w wieku 26-63 lat reakcja na fikcyjny profil dwunastoletniej dziewczynki stworzony przez duet reżyserów Víta Klusáka i Barbarę Chalupovą. Ów alarmujący fakt sprawił, że powstał pełnometrażowy, niezależny film dokumentalny „W sieci” („V síti”). Obraz odkrywa szokujące dane dotyczące wykorzystywania dzieci w czeskim Internecie. To bardzo aktualny i ogólnoświatowy problem. „Wirtualni drapieżnicy” w zdecydowanej większości przypadków kierowali do dziewczynki bezpośrednie zaproszenia do wspólnej masturbacji za pośrednictwem połączeń wideo. Wielu z nich bez zapowiedzi wysyłało zdjęcia swoich genitaliów, a czasem również linki do najróżniejszych filmów pornograficznych włącznie z zoofilskimi. Jeszcze tego samego dnia, chwilę po nawiązaniu kontaktu, czterech mężczyzn zadowalało się przed kamerą internetową, nie musząc nawet patrzeć na niepełnoletnią dziewczynkę. Główna oś filmu skupia się wokół radykalnego eksperymentu psychospołecznego, dzięki któremu pokazano problem, z którym w przestrzeni internetowej spotykają się dzieci w wieku od 11 do 13 lat. Wśród materiałów zdjęciowych znalazły się nawet fragmenty osobistych spotkań dziewczynek z mężczyznami, których nagrywało – pod okiem ochroniarzy – sześć ukrytych kamer.

W ramach sekcji Hejterzy i nerdzi – kino w sieci pokazane zostaną miedzy innymi filmy: "Apparatgeist" (reż. Marie-Magdalena Kochová), "Dzieci online” (Kateřina Hager), „Bliski nieprzyjaciel” (Karel Janák), „Iluzja” (Kateřina Turečková), „Na dachu” (Jiří Mádl), „W sieci” (Vít Klusák, Barbora Chalupová), „W niewoli Internetu” (Matěj Krátký), „Kto następny?” (Miro Drobný), „Profil” (Timur Bekmambetov), „Mam nadzieję, że następnym razem umrzesz :)” (Mihály Schwechtje), Sheena667 (Grigorij Dobrygin), Haker (Janusz Zaorski), Sieć (Krzysztof Krauze), Sala samobójców i Sala samobójców. Hejter (Jan Komasa).