Już 14 lutego w naszych kinach najmłodsi będą mogli obejrzeć animację Bayala i ostatni smok. Dzisiaj dystrybutor udostępnił polską zapowiedź filmu.

Przez stulecia czarodziejska kraina Bayala była szczęśliwym domem dla elfów i wróżek. Wszystko zmieniło się, gdy podstępna królowa Ophira porwała i uwięziła smoki – źródło życiodajnej, magicznej mocy. Na szczęście nie wszystko jest jeszcze stracone. Nadzieja na ocalenie pojawia się, gdy odnalezione zostaje ostatnie smocze jajo, a wraz z nim szansa na to, że magia może powrócić. Jest tylko jeden warunek! Pierwszą rzeczą jaką musi zobaczyć wyklute pisklę, są jego rodzice. Aby do tego doszło, siostry Surah, Sera i przyjaciele wyruszają w pełną przygód i niebezpieczeństw podróż. Zrobią wszystko, by połączyć młodego smoka z rodzicami, zjednoczyć zwaśnione plemiona elfów i przywrócić wieczną magię do Bayala.

Za reżyserię odpowiadają Aina Järvine (Zombie Hotel) oraz Federico Milella (Tygrysek Percy i jego opowieści). Natomiast przy scenariusz pracowali Pamela Hickey (Ostatni smok świata, O rety! Psoty Dudusia Wesołka, Clifford wielki czerwony pies) i Jeffrey Hylton (Klub Winx, Riko prawie bocian).

Poniżej prezentujemy również plakat