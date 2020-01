No tego to chyba nikt się nie spodziewał. Z okazji nadchodzącego Super Bowl w sieci pojawiła się dość ciekawa reklama nowej wersji napoju Mountain Drew. Bryan Cranston odtwarza w niej jedną z najbardziej kultowych scen z klasycznego horroru Stanleya Kubricka pt. Lśnienie.

Cranston w reklamie wspaniale wcielił się w Jacka Nicholsona, który jako Jack Torrence terroryzuje swoją rodzinę. Widzimy go jak wędruje po korytarzu z siekierą w jednej ręce i butelką Mountain Drew Zero Sugar w drugiej. Słyszymy jak kogoś nawołuje, w międzyczasie podkreślając orzeźwiający smak nowego napoju. Jednak najciekawsze znajduje się na końcu, kiedy to korytarz zalewa rzeka zielonego napoju, a Cranston wciela się w dwóch dość przerażających bliźniaków biorących łyk napoju. Trzeba przyznać, że pomysł na reklamę jest dziwny, ale i zarazem niezwykle chwytający. A Wam jak się podoba?

Poniżej wspomniana reklama.

Cranston posiada komediowy talent co zresztą widać na powyższym filmiku. Zasłynął on rolą Hala w serialu Zwariowany świat Malcolma, a ostatnio jego talent podziwiać mogliśmy w filmie El Camino, w którym ponownie wcielił się w znanego z serialu Breaking Bad – Waltera White’a.