Już 7 lutego na ekrany kin powraca zjawiskowo pokręcona Harley Quinn, która porozstaniu z Jokerem dołącza do grona superbohaterek, by odnaleźć poszukiwaną dziewczynę zanim zrobi to ich wróg. DC powraca z kolejnym filmem o superbohaterach, w szalenie kolorowym i zwariowanym stylu. Fantastyczna emancypacja słynnej Harley dostępna będzie w najnowocześniejszej technologii IMAX® i 4DX® oraz w najnowszym formacie ScreenX®! Bilety są dostępne w kasach kin oraz na stronie www.cinema-city.pl