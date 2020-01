Pamiętacie komediowy horror Krwiożercza roślina z 1986 roku? Po latach zdecydowano się nakręcić remake tej kultowej już produkcji.

Chyba większość z Was zdziwiona nie jest, bowiem ostatnie lata szczególnie w amerykańskim kinie stoją właśnie pod znakiem remaków, czy to lepszych czy gorszych. Teraz przyszedł czas i na wyżej wspomniany film. W głównej roli Seymoura Krelborna w nowej wersji horroru prawdopodobnie wystąpi Taron Egerton. Jak na razie jego rola nie została oficjalnie potwierdzona, Egerton jest dopiero na etapie rozmów. Jednak to nie koniec wieści o obsadzie. Rolę Audrey zaproponowano Scarlett Johansson, a głosem rośliny nazwanej Audrey II być może przemówi Billy Porter. Za reżyserię odpowie Greg Berlanti, a autorem scenariusz ma być Matthew Robinson.

Film z 1986 roku też był już remake’m. Pierwsza wersja tej historii powstała w 1960 roku pod tytułem Sklepik z horrorami. Na jej podstawie powstał także musical, który stworzył duet Alana Menkena i Howarda Ashmana. W 1982 roku wystawili oni swoje przedstawienie na Off-Off Brodwayu zdobywając przebojem widownię.

Fabuła filmu rozgrywa się głównie w kwiaciarni, której właścicielem jest pan Mushnik. Niestety handel kwiatami nie przynosi zbyt dużo dochodu i właściciel myśli nawet o zwinięciu interesu i zwolnieniu pracowników: pomocnika Seymoura Krelborna i ekspedientki Audrey. Chłopak jest przestraszony widokiem utraty pracy oraz braku kontaktu z Audrey, w której się podkochuje. Pewnego dnia Krelborn kupuje od ulicznego sprzedawcy kwiatów, starego Chińczyka, egzotyczną roślinę. Niestety mimo starań kwiat zaczyna więdnąć. Gdy jednak przypadkowo spada na niego kropla krwi, nagle ożywa. Mało tego, rozkwita bujnie i zaczyna mówić, żądając coraz większych dawek krwi.