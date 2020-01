Linda Hamilton w ostatniej części Terminatora zatytułowanej Terminator: Mroczne przeznaczenie ponownie wcieliła się w swoją kultową postać Sary Connor. Jednak jak mówi aktorka już nigdy więcej nie chce wracać do tej roli.

fot. materiały prasowe

Terminator: Mroczne przeznaczenie to szósty film z serii, który jednak wypadł bardzo źle na tle swoich poprzedników, szczególnie pod względem kasowym. Przy budżecie prawie 200 mln dolarów, na całym świecie zarobił on zaledwie 261 mln. To w głównej mierze przyczyniło się do decyzji twórców o zakończeniu tej franczyzy i nie tworzeniu już kolejnych kontynuacji. Z tej decyzji jak widać bardzo zadowolona jest Linda Hamilton, która w rolę Sary wcieliła się trzy razy w filmie Terminator, Terminator 2: Dzień sądu i we wspomnianej części szóstej.

W wywiadzie dla serwisu The Hollywood Reporter Linda na pytanie czy chciałaby powrócić do roli stanowczo odpowiedziała nie, chodź jak sama mówi, mogłaby rozważyć coś naprawdę ambitnego.

Doceniłabym może jakąś bardziej kameralną wersję tej historii, której produkcja nie ryzykuje utratę tak wielu milionów. Dzisiejsza publiczność jest nieprzewidywalna. Naprawdę mało ludzi chodzi jeszcze do kina. Jakakolwiek kontynuacja bądź nowa wersja nie powinna być z pewnością przedsięwzięciem finansowym o dużym ryzyku. Jednak jeśli chodzi o mnie, to naprawdę chciałabym z tym skończyć, chyba, że pojawiłby się projekt, który naprawdę by do mnie przemówił. Nie oszukujmy się, jestem logiczną osobą i jak każdy rozważam zmiany. powiedziała Hamilton

Akcja filmu Terminator: Mroczne przeznaczenie rozgrywa się po wydarzeniach ukazanych w drugiej części serii. Ponad dwadzieścia lat minęło, odkąd Sarah Connor zapobiegła Dniu Sądu, zmieniła przyszłość i odwróciła przeznaczenie rodzaju ludzkiego. Dani Ramos wiedzie proste życie w Mexico City u boku swego brata i ojca, gdy niezwykle zaawansowany i śmiertelnie niebezpieczny nowy Terminator – Rev-9 – wyrusza w podróż w czasie, by ją odnaleźć i zgładzić. Aby przeżyć, Dani musi połączyć siły z dwiema wojowniczkami: Grace, zmodyfikowanym super żołnierzem z przyszłości i zaprawioną w bojach Sarą Connor. Podczas gdy Rev-9 bez litości niszczy wszystkich i wszystko, co stanie mu na drodze w pościgu za Dani, trójka bohaterek odkrywa, że ich ostatnią i jedyną nadzieją jest T-800 z przeszłości Sary.