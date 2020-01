Mali mieszkańcy sierocińca w afrykańskim Królestwie Eswatini pod opieką znanej pisarki tworzą niezwykłą baśń, wyczarowując świat pełen magii, który twórcy filmu powołują do życia na ekranie. Kreują dziewczynkę o imieniu Liyana, a jej przygody odzwierciedlają ich własne przeżycia. Bardzo żywa, niemal malarska animacja ilustruje kolejne, wymyślone przez dzieci zdarzenia z życia dziewczynki: utratę rodziców, wyprawę do nieznanej krainy z ulubionym bykiem, wreszcie próbę uratowania porwanych braci. W efekcie powstało coś zupełnie niezwykłego. Wspaniała przygodowa opowieść, która – choć wyraźnie zanurzona w konkretnej rzeczywistości codziennego życia swoich małych autorów – ma bardzo uniwersalny wydźwięk.

„To Wasza historia. To Wy decydujecie, co zdarzy się dalej” – tymi słowami Gcina Mhlophe,afrykańska pisarka i autorka historii oddaje dzieciom władzę nad tworzoną opowieścią. Liyana to po trosze każdy z bohaterów. Dziewczynka nie ma beztroskiego dzieciństwa i czeka ją trudna wyprawa w poszukiwaniu zaginionego rodzeństwa. Czy poradzi sobie z tym wyzwaniem? Czy nie zabraknie jej siły, odwagi i nadziei w trudnych sytuacjach? W tym błyskotliwym filmie dokumentalne obrazy z życia dzieci przeplatają się z animowaną historią, którą one same wymyślają. Liyana to dowód na wielką moc wyobraźni i siłę wspólnoty, a także hołd dla kultury Afryki, wyrosłej z ustnych przekazów.

Film jest efektem pracy dwójki utytułowanych producentów, Thandie Newton (nagroda Emmy) i Daniela Junge’a (Oscar), którzy zaprosili do współpracy twórczynię animacji Shofelę Coker oraz kompozytora Philipa Millera. Doceniona przez krytyków, wymieniana wśród najlepszych filmów roku 2018 „Liyana” stała się przebojem festiwali filmowych na całym świecie, wygrywając aż 35 nagród.