Luty w HBO GO to kolejna porcja nowych filmów i seriali. Będą wśród nich m.in. produkcje obyczajowe, komediowe, przygodowe, a także nowe filmy dokumentalne i programu specjalne. W nadchodzącym miesiącu z drugim sezonem wraca do serwisu Genialna przyjaciółka – serial w reżyserii Saverio Costanzo na podstawie bestselerowego cyklu czterech książek Eleny Ferrante. W nowym sezonie serialu Kidding ponownie zobaczymy Jima Carreya w roli Jeffa, znanego jako Pan Pickles, legendarnego prezentera dziecięcych programów telewizyjnych.