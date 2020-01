HER DOCS FILM FESTIAL to wyjątkowy festiwal. Jeszcze się nie zaczął, a już z pewnością jest historyczny. ;) To pierwszy festiwal w Polsce, który poprzez eksplorowanie twórczości dokumentalnej kobiet chce zwrócić uwagę na deficyt takiego kina… nie w wykonaniu, a w pokazywaniu. Zaangażowana ekipa już od pewnego czasu zbierała środki, organizowała pokazy tzw. bifory przedfestiwalowe, by idea wybrzmiewała i się udało. Festiwal oficjalnie odbędzie się w dniach 6-10 marca 2020 w

warszawskiej Kinotece, wokół Międzynarodowego Dnia Kobiet (8 marca).

Festiwal to wielka wartość artystyczna, jak i społeczna. HER Docs Film Festival to przestrzeń wymiany myśli oraz zaangażowanej dyskusji. Poprzez pokazy inspirujących filmów oraz towarzyszące im wydarzenia mają być poruszane tematy ważne nie tylko dla osób identyfikujących się jako kobiety, ale przede wszystkim dla społeczeństwa obywatelskiego. Organizatorki chcą, aby HER Docs Film Festival stał się wizytówką równości – nie tylko w branży dokumentalnej.

W programie HER Docs Film Festival znajdzie się ponad 60 polskich i zagranicznych filmów dokumentalnych, animacji i wideoartów, prezentowanych w sekcjach tematycznych (m.in. Sztuka , Ciało , HERstorie , Lepsze jutro? , Seks , Przeboje festiwali , Nowe twarze ) oraz kilkanaście wydarzeń towarzyszących , w tym spotkania z twórczyniami filmów, debaty z

udziałem ekspertek i ekspertów, program edukacyjny dla młodej publiczności, warsztaty i imprezy muzyczne.

Dlaczego filmy dokumentalne kobiet?

W ostatnich latach to właśnie kobiety w dużej mierze przyczyniły się do sukcesu polskiego kina dokumentalnego; Komunia Anny Zameckiej, Over the Limit Marty Prus, Joanna Anety Kopacz, Więzi Zofii Kowalewskiej, Mów mi Marianna Karoliny Bielawskiej czy Nadejdą lepsze czasy Hanny Polak to filmy, które potwierdzają, jak ważny jest głos kobiet w polskim i światowym kinie dokumentalnym. Nie mniejszą rolę odgrywają zagraniczne dokumentalistki – wśród głośnych tytułów ostatnich lat znajdują się m.in. Citizenfour Laury Poitras, Janis Amy Berg, Śmietnisko Lucy Walker, czy Twarze, plaże Agnès Vardy. Jednak pomimo ogromnej liczby festiwali filmów dokumentalnych oraz rosnącej liczby festiwali poświęconych twórczości kobiet, w Polsce nie powstał do tej pory ani jeden, który przedstawiałby wyłącznie filmy dokumentalne wyreżyserowane przez kobiety.

Według badań prof. Moniki Talarczyk-Gubały z PWSFTviT w Łodzi, w latach 2006-2017 tylko 28% polskiej produkcji filmowej stanowiły filmy autorstwa kobiet. Natomiast na festiwalach ich filmy to zwykle nie więcej niż 40%, a często nawet 25-30% programu. Jednocześnie dane pokazują, że kobiety stanowią mniej więcej połowę studentów i studentek szkół filmowych, czyli mają równe szanse w dostępie do nauki co ich koledzy. Jednak po zakończeniu edukacji odsetek kobiet w świecie filmu dramatycznie maleje. Co to oznacza? Ich perspektywa jest stale niedoreprezentowana nie tylko na polskich i zagranicznych festiwalach filmowych, ale przede wszystkim w łańcuchu produkcji i dystrybucji filmowej. Kobieca perspektywa ginie gdzieś pomiędzy szkołą a kinem, festiwalem czy telewizją. HER Docs Film Festival będzie pierwszym w Polsce festiwalem filmów dokumentalnych, który zaprezentuje szerokiej publiczności bogatą twórczość kobiet.

Najważniejsze jest kino, a HER DOCS FESTIVAL udowodni, że kobiety w kinie dokumentalnym mają wiele ciekawego i zachwycającego do powiedzenia i nie powinny mierzyć się z innym standardami, niż mężczyźni.

Niedługo opublikujemy naszpikowany wyjątkowymi wydarzeniami filmowymi i nie tylko program festiwalu! Bądźmy czujni i kochajmy kino, bez tworzenia podziałów.