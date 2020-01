Netflix bardzo mocno stawia na bliskość z fanami na całym Świecie. Joey Batey w roli Jaskra cieszy się ogromną popularnością. Entuzjaści talentu aktora i jego komediowych umiejętności domagają się dla niego polskiego obywatelstwa. Najwyraźniej Joey zdobył serca Polaków, nawet tych najmniej przychylnie nastawionych do serialowego Wiedźmina.

Joey Batey w duecie z Tomkiem Bagińskiem oceniają fanarty. Samo zobaczcie, jak wypadają w ich oczach…

"Wiedźmin" to epicka opowieść na podstawie kultowej sagi fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Geralt z Rivii, samotny zabójca potworów, usiłuje odnaleźć się w świecie, w którym ludzie bywają gorsi niż bestie, na które poluje. Przeznaczenie splata jego losy z potężną czarodziejką i skrywającą groźną tajemnicę młodą księżniczką. Razem muszą stawić czoła licznym zagrożeniom na pogrążającym się w chaosie Kontynencie.

Co prawda na 2. Sezon serialu przyjdzie nam nieco poczekać, jednak Netflix zamierza jakoś wynagrodzić to fanom. W planach jest realizacja filmu animowanego noszącego tytuł "The Witcher: Nightmare of the Wolf". Czekacie na kolejne przygody Geralta i jego wiernego kompana Jaskra?