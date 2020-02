Spike Lee będzie miał okazję wpisać do swojego portfolio kolejny interesujący projekt. Tym razem ceniony reżyser zajmie się nakręceniem filmowej wersji uznanego przez krytyków broadwayowskiego musicalu "David Byrne’s American Utopia".

Pierwsze pokazy "David Byrne’s American Utopia" miały miejsce w październiku ubiegłego roku. Musical będzie grany w Hudson Theatre do 16 lutego, jednak należy zaznaczyć, że wszystkie bilety zostały dawno wyprzedane. Z medialnych doniesień wynika, że filmowa wersja spektaklu za podstawę, którego posłużył nominowany do Grammy album Byrne’a "American Utopia" trafi do kin jeszcze w 2020 roku.

Uszczypnij mnie. Nie mogło się stać nic lepszego dla tego projektu. Reżyseruje Spike Lee, a Participant produkuje – dwie drużyny zaangażowane społecznie, cóż trzy, jeśli policzymy mnie. Czuję, że będzie to coś poruszającego, ważnego i niepodobnego do niczego, co wcześniej widzieliście.

powiedział muzyk David Byrne

Sfinansowaniem projektu zajmą się River Road Entertainment i Warner Music Group. W produkcję zaangażowana będzie także wytwórnia 40 Acres & A Mule Filmworks, którą założył Spike Lee.