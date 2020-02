Twórcy reklam prześcigają się z coraz to nowymi pomysłami, oczywiście ostatnie nowości związane są z ich świętem jakim jest coroczny finał ligi futbolu amerykańskiego, czyli Super Bowl. Tym razem prezentujemy reklamę Jeepa, który zatrudnił Super Bowl Billa Murraya, by powtórzył swoją rolę z kultowej komedii Dzień świstaka.

Przypomnijmy, że film miał premierę w 1993 roku, za reżyserię odpowiada Harold Ramis, głównym bohaterem produkcji jest Bill, prezenter telewizyjnym który jak co roku jedzie do małego miasteczka aby nakręcić materiał o dniu świstaka. W tym dniu według tradycji świstak ma przewidzieć jak długo jeszcze będzie trwała zima. Bill nie lubi tego święta, postanawia jak najszybciej nakręcić materiał i wyjechać z miasteczka. Podczas powrotu jego ekipę zaskakuje śnieżyca, postanawiają wrócić do miasteczka i przenocować. Kiedy Bill budzi się następnego dnia, okazuje się że znowu jest dzień świstaka. Przeżywa tak samo kolejny dzień. Następnego budzi się w hotelu i …znowu jest dzień świstaka.

Poniżej prezentujemy wspomnianą reklamę.