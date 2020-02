Studio Paramount Pictures na tegorocznym Super Bowl wypuściło wspaniałą zapowiedź nadchodzącej kontynuacji filmu Top Gun. Zerknijcie jak piękne i szalone powietrzne akrobacje czekają na nas w spocie Top Gun: Maverick.

fot. materiały prasowe

Po 34 latach od premiery oryginalnego filmu do swojej roli powraca Tom Cruise. Oprócz niego w obsadzie znajdują się także Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Lewis Pullman, Jay Ellis, Danny Ramirez, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris i Val Kilmer, który powraca do roli Icemana, rywala Mavericka. Za reżyserię odpowiada Joseph Kosinski.

W nowym filmie Maverick po 30 latach służby jako jeden z najlepszych lotników w amerykańskiej Marynarce Wojennej unika awansu, aby nie zejść na ziemię. Teraz pracuje jako odważny pilot testowy, który pod swoje skrzydła przyjmuje młodego Bradleya Bradshawa, będącego synem jego zmarłego partnera Nicka – porucznika marynarki. Trenując jego i innych rekrutów otrzymuje nie lada zadanie. Nowych pilotów ma bowiem wyszkolić do specjalnej misji, uważanej do tej pory za niemożliwą do wykonania przez człowieka.

Światowa premiera filmu Top Gun: Maverick już 26 czerwca br. Do Polski film trafi niecały miesiąc później, tj. 17 lipca 2020 roku. Jak podoba Wam się nowa zapowiedź? Czekacie na tą kontynuację?