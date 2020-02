W piątek zadebiutował oficjalny pełny zwiastun nadchodzącej dziewiątej już części Szybkich i wściekłych. Na kolejną zapowiedź nie przyszło nam długo czekać. Podczas Super Bowl studio Universal Pictures wypuściło spot, który zobaczyć możecie poniżej.

fot. materiały prasowe

Za reżyserię widowiska odpowiada Justin Lin, który powraca do serii, bowiem spod jego skrzydeł wyszły części od trzeciej do szóstej. Zajmie się on także kolejną, dziesiąta już odsłoną, która zadebiutować ma w przyszłym roku. Autorem scenariusza jest Daniel Casey.

Jak na razie szczegóły fabularne dalej trzymane są w tajemnicy. Wiemy jedynie to co można wywnioskować z opublikowanych dotąd materiałów. Akcja filmu z pewnością rozgrywać będzie się o wiele lat do przodu, bowiem główny bohater – Dominic Toretto ma już kilkuletniego syna. Oczywiście nie zabraknie także nawiązań do przeszłości oraz mnóstwa scen akcji i pościgów. Ujawniono także, że Dominicowi przyjdzie zmierzyć się ze swoim bratem, który połączył siły z Cipher.

W obsadzie powróci oczywiście weteran uniwersum Vin Diesel, a partnerować mu będą m.in. John Cena, który wcieli się w Jakoba, brata głównego bohatera, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Enrique Guzman, Nathalie Emmanuel, Helen Mirren, Charlize Theron, Finn Cole, Anna Sawai, Vinnie Bennett i Michael Rooker.

Premiera filmu Szybcy i wściekli 9 już 22 maja 2020 roku.