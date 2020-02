"Loki", "WandaVision" i "Falcon and the Winter Soldier" - pierwsze zajawki z seriali Marvela

Walt Disney i Marvel Studios były oczywiście obecne na Super Bowl. W trakcie największego sportowego wydarzenia w Stanach Zjednoczonych zaprezentowano wiele interesujących reklam i zapowiedzi. Z perspektywy fana Kinowego Uniwersum Marvela z pewnością najważniejszą reklamą była ta dotyczące serialu MCU.

W trakcie Super Bowl pokazano krótki materiał promocyjny, w który mogliśmy po raz pierwszy rzucić okiem na fragmenty seriali Loki, WandaVision oraz The Falcon and the Winter Soldier.

The Falcon and The Winter Soldier

Kolejną odsłoną Kinowego Uniwersum Marvela nie będzie film kinowy, a serial telewizyjny, którego bohaterami będą Falcon i Zimowy Żołnierz. W tym rolach Anthony Mackie i Sebastian Stan. Premiera jesienią na platformie streamingowej Disney+.

WandaVision

Następny serial Marvela, który trafi na platformę streamingową Disney+. Premiera szykowana jest na 2020 rok. W serii dostaniemy rozszerzoną historię Scarlett Witch i Visiona. Nową postacią w obsadzie jest Teyonah Parris, która zagra dorosłą Monicę Rambeau znaną z widowiska Kapitan Marvel.