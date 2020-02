Festiwal odbędzie się w dniach 8-24 maja w sześciu polskich miastach. Widzowie zobaczą filmu obecne na tegorocznym Sundance – "Epicentro" Huberta Saupera (Nagroda Jury dla Najlepszego Filmu Dokumentalnego), „The Reason I Jump” (Nagroda Publiczności) oraz „The Earth is Blue as an Orange” (Nagroda za Najlepszą Reżyserię dla Iryny Tsilyk).

„Epicentro” to najnowszy film Huberta Saupera, wybitnego twórcy dokumentalnego, reżysera Koszmaru Darwina (nominowanego do Oscara® w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Dokumentalny) oraz Jesteśmy waszymi przyjaciółmi o sytuacji w Sudanie Południowym. Tym razem Sauper rusza na Kubę, żeby pokazać, jak wygląda to „utopijne” miejsce i jego niestrudzeni mieszkańcy sto lat po katastrofie krążownika amerykańskiej armii w Hawanie.

W „The Reason I Jump” ukazany jest z kolei fascynujący świat autystycznego chłopaka z Japonii, Naokiego Higashida. Napisana przez niego książka stała się hitem i została przetłumaczona na ponad 30 języków. Film daje możliwość przekonania się, jak wygląda na co dzień życie z autyzmem oraz zawiera odpowiedzi na pytania, których większość ludzi nie ma śmiałości zadać. To historia frustracji, ale też niesamowitej walki o odnalezienie swojego miejsca w świecie nieprzyjaznym dla osób ze spektrum autyzmu.

„The Earth is Blue as an Orange” przenosi widzów na Ukrainę, pokazując historię Anny i jej czwórki dzieci, których życie zostało wywrócone do góry nogami przez wojnę. Najstarsza z córek, Mira, zdaje do szkoły filmowej na wydział operatorski. W ramach egzaminu prezentuje nagrane scenki odtwarzające dramat, który przeżyli. Korzysta przy tym z historii opowiedzianych jej przez żołnierzy i własną babcię. Ostatecznie dwie wizje – młodej bohaterki oraz reżyserki filmu – zlewają się, tworząc wielowymiarowy obraz wyniszczającego konfliktu. Spektakularne zdjęcia potęgują dodatkowo to wrażenie. Jednym z producentów filmu jest Telewizja Polska.