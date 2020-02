Po sukcesie kinowej wersji widowiska operowego „Rigoletto” na jeziorze Bodeńskim, w tym rokuw ramach Aria on Screen w Cinema City będzie można zobaczyć jeszcze trzy wspaniałe opery w wersji kinowej: „Aidę”, „Czarodziejski flet” i „Łucję z Lammermooru”.

Ambasadorką projektu Aria on Screen została znana dziennikarka Monika Zamachowska, która uważa, że opera w kinie to świetny sposób na popularyzację tego ważnego dla kultury gatunku muzyki. Pomysł pokazania oper w kinie jest wspaniały przede wszystkim dlatego, że wprowadza operę do domów kinomanów i przybliża ją ludziom, którzy do teatru operowego pewnie by się nie wybrali, zapewne z bardzo różnych powodów. Dzięki doskonałym realizacjom kinowym, mamy możliwość znalezienia się w samym środku operowego świata, z jego dramatycznymi emocjami, fenomenalną muzyką, kostiumami i brawurowymi inscenizacjami. Możemy też – niektórzy z nas po raz pierwszy w życiu – zrozumieć operowe libretta, dzięki pięknie opracowanym polskim napisom. Warto skorzystać z takiej okazji – szczególnie, że bilety do kina są dużo tańsze niż bilety do opery, a w ramach Aria on Screen zobaczymy największe tytuły światowych scen. Kto wie, może tak nam się to spodoba, że skusimy się na pójście do opery?

Aida

Po styczniowych pokazach „Rigoletto” z festiwalu nad jeziorem w Bregencji, w lutym w ramach Aria on Screen, obejrzymy historię etiopskiej księżniczki uwięzionej w Egipcie, czyli „Aidę” prosto z Festiwalu w Salzburgu, w jedynym w swoim rodzaju wykonaniu niezwykłej Anny Netrebko i w reżyserii Shirin Neshat, irańskiej artystki i feministki, która znalazła sposób, by przełożyć tę popularną operę na język i odbiór współczesnego widza. W marcu zobaczymy zabawny i pełen wirtuozerii „Czarodziejski Flet” i będzie to również ekranizacja opery z Festiwalu w Salzburgu. W kwietniu czeka nas tragedia wprost z wiedeńskiej Opera House – historia „Łucji z Lammermooru”, która popadła w obłęd przez waśnie i knowania swojego otoczenia.

