Świetna reklama Rocket Mortgage, której bohaterem jest Jason Momoa bohater Aquamana. Sprawdzicie jak prezentuje się aktor w domowym zaciszu.

Przypomnijmy, że Aquaman zadebiutował w 2018 roku. Opowiada on historię Władcy jednej z siedmiu podwodnych krain – król Orm (Patrick Wilson) – który chce zjednoczyć wszystkie królestwa Atlantydy, aby raz na zawsze zniszczyć ludzi żyjących na powierzchni. Obwinia ich za niszczenie środowiska naturalnego i co za tym idzie – zatruwanie niewinnych obywateli Atlantydy. Na drodze króla staje jego przyrodni brat Arthur (Jason Momoa), znany powszechnie jako Aquaman. Razem z księżniczką Merą (Amber Heard) poszukuje on niezwykłego trójzębu, który może uchronić świat przed wybuchem krwawej wojny.

Wiadomo również że powstanie kontynuacja filmu, jednak nie podano żadnych informacji dotyczących tego projektu.

Poniżej materiał pokazujący jak tworzono reklamę.