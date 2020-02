Pierwszy zwiastun serialu "To nie jest OK" od twórców Stranger Things

Bohaterką satyrycznej serii jest nastolatka, która próbuje poradzić sobie z problemami w szkole i w domu, jednocześnie odkrywając swoją seksualność i tajemnicze supermoce, które skrywa wewnątrz siebie. Produkcja powstaje na na podstawie komiksu Charlesa Forsmana, którego inne dzieło zatytułowane The End of the F***ing World, również możemy oglądać na Netflixie w postaci serialowej adaptacji. Jeżeli będziemy mogli spodziewać się podobnej konwencji, zapowiada się bardzo interesujące kino.

W obsadzie znajdują się Sophia Lillis, Wyatt Oleff, Aidan Wojtak-Hissong, Kathleen Rose Perkins, Sofia Bryant oraz Richard Ellis. Wśród twórców są m.in. Jonathan Entwistle producent wykonawczy The End of the F***ing World, czy Rand Geiger, Dan Cohen, Shawn Levy prosto z serialu Stranger Things.

Serial składa się z siedmiu epizodów, premiera na Netflixie już niedługo, ponieważ cały sezon zadebiutuje 26 lutego.

Poniżej prezentujemy też polski poster.