Ben Affleck jako trener koszykówki. Zobaczcie zwiastun ''The Way Back''

Studio Warner Bros. Pictures opublikowało zwiastun sportowego dramatu zatytułowanego The Way Back z Benem Affleckiem w roli głównej.

Affleck wciela się w Jacka Cunninghama, owdowiałego byłego gwiazdora koszykówki, który stracił rodzinną fundację walcząc z uzależnieniem od alkoholu. Próbuje zacząć od nowa, zostając trenerem drużyny koszykarskiej w szkole średnie, do której sam uczęszczał. Początkowo nową pracę traktuje z niechęcia, jednak gdy trenowani przez niego chłopcy zaczynają zwyciężać, Jack znajduje w końcu powód, aby zmierzyć się z własnymi demonami, które doprowadziły go do upadku.

Wspomniany zwiastun możecie zobaczyć poniżej.

Reżyseruje Gavin O'Connor, na podstawie scenariusza swojego autorstwa i Brada Ingelsby'ego. Oprócz Afflecka, w obsadzie aktorskiej znajdują się także Al Madrigal, Michaela Watkins, Janina Gavankar i Glynn Turman. Ben Affleck to aktor, którego kojarzyć możecie z ról w takich filmach jak Dziewczyna z Jersey, Daredevil, Operacja Argo czy Zaginiona dziewczyna. Wcielił się także w Batmana w filmach Batman v Superman: Świt sprawiedliwości i Liga Sprawiedliwości.

Premiera filmu The Way Back zaplanowana jest na 6 marca 2020 roku.

Poniżej plakat promujący produkcję. Co o niej myślicie?