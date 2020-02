Dwie serie gier z gatunku survival horror doczekają się swoich ekranizacji. Mowa tu o Silent Hill i Fatal Frame. Za nowe filmy odpowiadać ma francuski reżyser Christophe Gans.

Gans ogłosił, iż wraz z producentem Victorem Hadidą pracują nad dwiema nowymi produkcjami. Jedną z nich będzie nowa wersja Silent Hill. Co ciekawe pracował on już nad tym projektem, bowiem to spod jego skrzydeł wyszła filmowa ekranizacja z 2006 roku. Jednak nie miał już nic wspólnego z jej kontynuacją, która powstała 6 lat później i nie była już tak udana jak poprzedniczka. Drugim projektem, nad którym pracują jest adaptacja gry wideo Fatal Frame, znanej też jako Project Zero. To seria, w której przeciwnikami są duchy, a jedyną bronią bohatera jest przystosowana do egzorcyzmów camera obscura.

Pracuję nad adaptacją gry wideo Project Zero. Film rozegra się w Japonii, a jego akcja osadzona zostanie w jednym z nawiedzonych domów. Pracujemy także nad nowym Silent Hill. Projekt ten zakotwiczony będzie w atmosferze małego amerykańskiego miasteczka wyniszczonego przez purytanizm. powiedział Gans w wywiadzie dla francuskiej strony Allocine

Jak widać filmy na podstawie gier wideo są coraz bardziej popularne. Co myślicie o pomyśle na te ekranizacje?