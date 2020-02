Platforma Hulu pracuje nad nową antologiczną serią zatytułowaną Monsterland, która należeć będzie do gatunku horroru. Jak donosi portal Deadline do jej obsady dołączył właśnie Mike Colter, aktor znany z serialu Luke Cage, w którym odgrywa główną rolę.

fot. materiały prasowe

Serial Monsterland, za produkcję, którego odpowiada studio Annapurna TV opowiadać będzie o złamanych i skrzywdzonych przez los ludzi, którzy popchnięci zostają do desperackich czynów, dzięki którym sądzą, iż naprawią swoje życie. W produkcji zobaczymy syreny, upadłe anioły i wiele innych mitycznych stworzeń oraz znanych z horrorów potworności. Ujrzymy bardzo cienką granicę jaka istnieje pomiędzy człowiekiem a bestią.

Colter wystąpi w odcinku zatytułowanym Newark, New Jersey. Wcieli się on w Briana, dotkniętego żalem ojca, który obwinia się o to, iż przez niego zaginęła jego córka. Nie dopuszcza do siebie myśli o tym, iż dziewczynka nie żyje, co poważnie odbija się na emocjonalnych kontaktach z jego żoną.

Twórcą antologii jest Mary Laws, która swój pomysł oparła o opowiadania Nathana Ballingruda pt. North American Lake Monsters.