Pojawiła się informacja o tym, że stacja TVN rozpoczęła pracę nad serialem animowanym noszącym tytuł Kosmiczny wykop, jednym z głównych bohaterów ma być gwiazda polskiej piłki Robert Lewandowski.

Seria składać się będzie z 26 odcinków i zadebiutuje jesienią w TVN, Siódemce i serwisie player.pl. Animacja zabierze widzów do Galaktycznej Ligi, na mistrzostwa w piłce nożnej nie z tego świata. Na planetę Spaceball – kosmiczną mekkę futbolu – trafia pewnego dnia Robert Lewandowski, jeden z najlepszych piłkarzy na Ziemi. Gwiazda sportu otrzyma specjalne zadanie do wykonania – musi poprowadzić do zwycięstwa drużynę złożoną z bardzo nietypowych zawodników.

Kosmiczny wykop

To dla mnie miłe wyróżnienie, że mogę użyczyć swój wizerunek do animacji dla dzieci, której głównym przekazem mają być ważne wartości, takie jak: przyjaźń, szacunek czy empatia. Sam jestem ojcem i widzę, jak mało powstaje teraz kreskówek z ciepłym i pozytywnym przekazem, dlatego tym bardziej cieszę się, że w taki sposób mogę uczestniczyć w tak fajnym projekcie – wyjawił Robert Lewandowski.

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Bartosz Kędzierski stojący za sukcesem Włatców móch.