Bad Boy to opowieść o mrocznej stronie futbolu i ludziach, którzy sportowy fanatyzm zamieniają w wielki biznes. Patryk Vega w roli nieobliczalnego króla chuliganów obsadził Antoniego Królikowskiego. Co o głównej gwieździe nowej produkcji mówi reżyser i koledzy z planu?

W moich filmach staram się okiełznywać mroczną stronę polskiej rzeczywistości i przybliżać ją widzom, powołując do życia postaci, które chociaż poruszają się w mroku, są przystępne i dają się lubić. Antek stworzył w "Bad Boyu" stuprocentowego socjopatę, z którym można jednak sympatyzować. On fascynuje i sprawia, że idziemy za jego historią, jak po sznurku. mówi reżyser

Co ujęło go w aktorze najbardziej?