fot. materiały prasowe

Za reżyserię serialu opartego na filmie Prawnik z Lincolna odpowiada David E. Kelley, który znany jest wielu jako twórca serialu Wielkie Kłamstewka. Oprócz filmu produkcja ta bazować będzie na serii bestsellerowych powieści Michaela Connelly'ego.

Głównym bohaterem jest Mick Haller, ambitny i pewny siebie prawnik, który swoją kancelarię prowadzi na tylnym siedzeniu starego Lincolna. Początkowo zajmuje się on sprawami dealerów, narkomanów, ogólnie można powiedzieć, że broni przestępców. Jedynym werdyktem jaki go interesuje jest uniewinnienie. Jednak pewnego dnia otrzymuje sprawę, która całkowicie odmieni jego karierę, a spryt jaki posiada wreszcie mu się opłaci. Ponownie zdefiniować będzie musiał także swój etyczny kodeks, jakim do tej pory się posługiwał.

Sanchez wcieli się w Lornę, drugą byłą żonę Micka. Nie wiadomo jeszcze kto zagra głównego bohatera. W filmie z 2011 roku, który stał się hitem kasowym, w Micka wcielił się Matthew McConaughey.

Serial ten powstaje dla stacji CBS. Jak na razie nie znana jest data jego premiery.