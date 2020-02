W tym roku, w ramach uroczystej ceremonii otwierającej Festiwal, 31 maja 2020 roku, zaprezentowany zostanie z udziałem twórców film „Pollywood” w reżyserii Pawła Ferdka . To osobista podróż do Ameryki, którą reżyser odbył śladami wschodnioeuropejskich założycieli Hollywood – Samuela Goldwyna, Luisa B. Mayera i braci Warner.

Krzysztof Gierat, Dyrektor Festiwalu:

To tu w Polsce wszystko się zaczęło – zdaje się sugerować tytuł filmu Pawła Ferdka. Jakże więc nie rozpocząć obchodów jubileuszowych powrotem do źródeł kina, podążając śladem naszych przodków? To w Krakowie miał miejsce pierwszy pokaz filmowy na terenach Polski, to w Suchej pod Krakowem urodził się Billy Wilder, to tu zaczęła działać pierwsza szkoła filmowa i to tu powstał pierwszy festiwal filmowy w Polsce. I jeszcze nasi zbudowali Hollywood!