W Royal Albert Hall w Londynie odbyła się 73. ceremonia wręczenia nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej. Mark Jenkin, reżyser filmu Przynęta zdobył swoją pierwszą w karierze statuetkę BAFTA w kategorii wybitny debiut brytyjskiego reżysera, producenta lub scenarzysty.

Wcześniej film brytyjskiego reżysera miał swoją polską premierę podczas 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty i został uznany najlepszym filmem tej edycji. Poza Grand Prix Przynęta otrzymała również Nagrodę Publiczności.

To drugi (po Białym cieniu, w reż. Noaza Deshe, 14. NH) film w historii Nowych Horyzontów doceniony zarówno przez jury jak i festiwalową publiczność.

Jury w uzasadnieniu werdyktu:

Poprzez swój surowy przekaz oraz zabawny, wręcz przerysowany styl, Przynęta zręcznie ożywia dziedzictwo filmowe Nowej Fali i Brechta, aby z miłością opowiedzieć historię społeczności walczącej o zachowanie dotychczasowego sposobu życia.

Ostentacyjnie oldskulowy, zrealizowany kamerą 16 mm, debiut Jenkina to odkrycie Nowych Horyzontów. Jego vintage’owy styl, inspirowany radziecką szkołą montażu, dowodzi, że tradycja może być wciąż żywa. Przynęta opowiada o gentryfikacji, kapitalizmie, turystycznym tsunami i klasowych konfliktach.

Film Marka Jenkina zostanie pokazy na specjalnych pokazach w kilkunastu polskich miastach w kwietniu i maju tego roku. Jak poznamy daty, to od razu przylecimy z nimi do was!