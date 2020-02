Po 15 latach funkcjonowania na arenie międzynarodowej, portal DAFilms rozpoczyna działalność także w Polsce. Platforma powstała w wyniku partnerstwa 7 europejskich festiwali kina dokumentalnego, do których należy polski m.in. Millennium Docs Against Gravity. Dzięki temu oferuje unikalny katalog autorskich filmów i za niewielką opłatą umożliwia dostęp do ponad 2000 dokumentów.

Serwis działa na zasadach Video on Demand (VOD). Zarejestrowanie się na naszej stronie i wykupienie miesięcznej bądź rocznej subskrypcji umożliwia nieograniczony dostęp online do filmów z naszego katalogu. Większość dostępna jest do legalnego streamingu, wybrane tytuły można także pobrać do prywatnego użytku. Dla użytkowników chcących wypróbować jak działa nasz portal przygotowaliśmy ofertę „Udostępnij i oglądaj za darmo”, która po uprzedniej rejestracji i udostępnieniu profilu wybranego filmu w mediach społecznościowych umożliwia obejrzenie go za darmo.

DAFilms

Idea Doc Alliance powstała w 2005 roku jako efekt twórczej współpracy 7 kluczowych europejskich festiwali filmów dokumentalnych: CPH:DOX Copenhagen, Doclisboa, Millenium Docs Against Gravity, DOK Leipzig, FID Marseille, MFDFJihlava, Visions du Réel Nyon. Głównym projektem w ramach partnerstwa Doc Alliance jest portal VOD DAFilms. Współpraca z selekcjonerami z wszystkich siedmiu festiwali pomaga stworzyć unikalny katalog oraz zadbać o jego różnorodność i oryginalność.

Jak twierdzą twórcy serwisu:

Przygotowana przez naszych kuratorów oferta jest aktualizowana regularnie o festiwalowe nowości oraz powiększający się katalog klasyki polskiego i światowego dokumentu. Większość tytułów prezentowanych na stronie DAFilms.pl dostępnych jest w polskiej wersji językowej, jednak aby utrzymać niezbędną różnorodność i jak najszybciej umożliwić naszym widzom dostęp do głośnych i nagradzanych dokumentów, część filmów oferujemy w wersji oryginalnej z angielskimi napisami. Co tydzień prezentujemy inny film tygodnia, starając się zwrócić uwagę widzów na szczególnie interesujące tytuły, co dwa tygodnie zmienia się nasz program kuratorski, zawierający dokumenty skoncentrowane wokół jednego tematu bądź sylwetki filmowca. Raz w miesiącu przedstawiamy też retrospektywę twórczości dwóch wybranych reżyserów. Wyszukiwanie filmów ułatwiają kolekcje oraz inne rekomendacje pojawiające się na stronie głównej.