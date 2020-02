W nocy z 9 na 10 lutego miłośnicy kina będą mogli oglądać 89. ceremonię wręczenia Oscarów®, ujawniono jakie osobistości pojawią się na scenie oraz będą wręczać statuetki. Wiadomo także jakie gwiazdy muzyczne wystąpią podczas uroczystości.

Przypnijmy, że Amerykańska Akademia Wiedzy i Sztuki Filmowej zdecydowała, że po raz drugi z rzędu na ceremonii wręczenia Oscarów nie będzie jednego gospodarza.

Pełna lista prezenterów (alfabetycznie):

Mahershala Ali

Utkarsh Ambudkar

Zazie Beetz

Timothee Chalamet

Olivia Colman

James Corden

Penelope Cruz

Beanie Feldstein

Will Ferrell

Gal Gadot

Zack Gottsagen

Salma Hayek

Mindy Kaling

Diane Keaton

Regina King

Brie Larson

Shia LaBeouf

Spike Lee

Julia Louis-Dreyfus

George MacKay

Rami Malek

Steve Martin

Lin-Manuel Miranda

Anthony Ramos

Keanu Reeves

Ray Romano

Maya Rudolph

Mark Ruffalo

Kelly Marie Tran

Sigourney Weaver

Kristen Wiig

Rebel Wilson

Poniżej lista wykonawców:

"I Can’t Let You Throw Yourself Away" z filmu Toy Story 4 (Randy Newman)

"I’m Gonna Love Me Again" z filmu Rocketman (Elton John)

"I’m Standing with You" z filmu Przypływ wiary (Chrissy Metz)

"Into the Unknown" z filmu Kraina lodu 2 (Idina Menzel i Aurora)

"Stand Up" z filmu Harriet (Cynthia Erivo)

Specjalny występ (Billie Eilish)

Gdzie obejrzeć?

CANAL+ wyemituje 92. galę wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej® jako jedyna telewizja w Polsce. Transmisja na żywo z najważniejszego wydarzenia w świecie filmu będzie miała miejsce w nocy z 9 na 10 lutego. Oscary® zostaną wyemitowane w paśmie odkodowanym dla wszystkich abonentów platformy CANAL+ oraz abonentów wybranych sieci kablowych. Wśród nominowanych w kategorii "Najlepszy film międzynarodowy" znalazło się Boże ciało Jana Komasy.