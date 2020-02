Wiemy, kiedy zadebiutuje 2. sezon ''The Mandalorian''

The Mandalorian to pierwszy aktorski serial osadzony w uniwersum Gwiezdnych wojen, który stał się hitem nowej platformy Disney +. Zadebiutował on w listopadzie zeszłego roku, a jeszcze przed premierą twórcy pracowali nad jego kontynuacją. Teraz wiemy już kiedy możemy się jej spodziewać.

Już wcześniej twórca serialu Jon Favreau ujawnił, że 2. sezon The Mandalorian zadebiutuje jesienią tego roku. Teraz doprecyzował informacje. Data premiery przypadnie na październik, także kontynuacja pojawi się niecały rok po premierze sezonu pierwszego. Favreau poinformował także, że trwają rozmowy nad możliwością powstania sezonu trzeciego oraz spin-offu.

Akcja serialu umiejscowiona została pomiędzy wydarzeniami znanymi z filmów Gwiezdne wojny: Część VI – Powrót Jedi i Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy. The Mandalorian rozgrywa się po upadku Imperium i przed powstaniem Najwyższego Porządku. Podążamy za samotnym strzelcem w odległych zakątkach galaktyki, daleko od autorytetu Nowej Republiki. Jest on łowcą nagród zatrudnionym przez Greefa do wykonania określonego zadania. W tytułową postać wciela się Pedro Pascal.

Platforma Disney + zadebiutowała 12 listopada i od tego czasu zgromadziła już 28,6 mln subskrybentów.