Amazon zdobył prawa do ekranizacji powieści The Southern Book Club’s Guide to Slaying Vampires autorstwa Grady’ego Hendrixa. Ta nadprzyrodzona historia zostanie przygotowana do adaptacji w ramach umowy Patricka Morana z Amazonem.

Fabuła książki rozgrywa się w Charleston w latach 90. Główną bohaterką jest gospodyni domowa Patricia Campbell, która prowadzi klub książkowy dla kobiet. Jest on jej odskocznią od nudnego życia codziennego. Pewnego dnia w jej życiu pojawia się przystojny i tajemniczy nieznajomy, który sprawia, iż Patricia zaczyna na nowo 'czuć'. Jednak kiedy jej teściowa twierdzi, iż kojarzy tego mężczyznę z czasów dzieciństwa, Patricia zaczyna czuć się niepewnie. W Charleston zaczynają ginąć dzieci. Członkowie klubu rozpoczynają własne dochodzenie, która ujawnia straszliwą prawdę. Ów nieznajomy jest prawdziwym potworem, o wiele bardziej przerażającym od wszystkich seryjnych morderców o których do tej pory kobiety czytały. Okazuje się on być wampirem. Czy uda im się ochronić swoją małą społeczność?

Jak na razie nie znane są żadne większe szczegóły odnośnie tego projektu.