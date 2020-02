Chris Pratt powraca do telewizji. Zagra w serialu ''The Terminal List''

Chris Pratt, któremu sławę przyniosła rola w filmowej serii Strażnicy Galaktyki i nowej wersji Jurassic Park zatytułowanej Jurassic World, z wielkiego ekranu z powrotem wraca do telewizji. Jak donosza zagraniczne portale wystąpi on w thrillerze The Terminal List opracowywanym dla MRC Television.

fot. materiały prasowe

The Terminal List to serial oparty o powieść o tym samym tytule autorstwa Jacka Carra. Za jego reżyserię odpowie Antoine Fuqua, spod którego skrzydeł wyszły takie produkcje jak Olimp w ogniu, Gliniarze z Brooklynu, Bez litości, Do utraty sił czy Siedmiu wspaniałych. Autorem scenariusza z kolei został David DiGilio.

Do tej pory Pratt wystąpił w trzech serialach telewizyjnych tj. Everwood, Życie na fali i Parks and Recreation. Obecnie na premierę z nim czeka film sci fi i akcji The Tomorrow War.

The Terminal List to thriller konspiracyjny. Głównym bohaterem jest żołnierz James Reece, którego cały pluton wpadł w zasadzkę podczas jednej z tajnych misji. Po powrocie do domu męczony wyrzutami sumienia odkrywa, iż jego towarzysze zginęli z powodu spisku, za którym stoją bardzo wysoko postawione osoby. Reece rozpoczyna zemstę, którą potęguje jeszcze utrata rodziny, która również została zamordowana.