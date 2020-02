"Ask for Jane" - polska premiera w ramach cyklu Feministyczny Klub Filmowy w kinie AMONDO

W poniedziałek, 10 lutego o godzinie 19:00 w kinie AMONDO odbędzie się kolejna odsłona cyklu Feministyczny Klub Filmowy. Tym razem widzowie będą mogli zobaczyć pierwszy raz w Polsce dramat Ask for Jane w reżyserii Rachel Carey.

Jest rok 1968. Gdy jedna ze studentek Uniwersytetu w Chicago zachodzi w niechcianą ciążę, Rose (Cait Cortelyou) i Janice (Cody Horn) postanawiają wesprzeć ją: znajdują lekarza, który zgadza się na przeprowadzenie nielegalnego zabiegu. Wkrótce zaczynają organizować sieć samopomocy dla kobiet potrzebujących aborcji, a grupa, która działa do momentu zalegalizowania aborcji wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie Roe vs Jane w 1973 roku przejdzie do historii jako „Kolektyw Jane”.

Film Rachel Carey odtwarza prawdziwe zdarzenia: konspiracyjną organizację prac kolektywu na miarę mięsistego filmu szpiegowskiego, marsze solidarności, czy konfrontacje z policją. Bunt, niezłomność, ale też rozterki członkiń Kolektywu Jane zostały pięknie uchwycone w inspirującym debiucie reżyserskim, o którym Gloria Steinem powiedziała, że „każda Amerykanka powinna go obejrzeć”. Ten film powinna zobaczyć też każda Polka.