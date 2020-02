Piłka jest okrągła, bramki są dwie, a zakazów stadionowych kilka tysięcy. Poznajcie bohaterów najnowszego filmu Patryka Vegi!

Antoni Królikowski jako Paweł

Zapalony kibic, bezwzględny przestępca i romantyczny kochanek. Ten chłopak oznacza kłopoty! Mając przed sobą krwawą walkę o interesy klubu piłkarskiego i rodzącą się miłość, nie cofnie się przed niczym. Z niegrzecznego chłopca zmieni się w rekina biznesu i wyrachowanego mafiosa, przed którym kłaniać się będą najważniejsi ludzie w mieście.

Katarzyna Zawadzka jako Ola

Policyjna wtyka, prawniczka bawiąca się uczuciami dwóch braci, przebiegła pani prezes i królowa chuliganów… Ta dziewczyna ma wiele twarzy. Wplątana w intrygę policji szybko sama zaczyna dyktować zasady gry. Czy będzie w stanie oprzeć się urokowi "Bad Boya"? Może pod maską bezwzględnej femme fatale skrywa się wrażliwa kobieta, która jest w stanie zrobić wszystko dla miłości?

Maciej Stuhr jako Piotr

Trauma z dzieciństwa odcisnęła na nim piętno, z którym zmaga się do dziś. Teraz za sprawą służbowego polecenia znów będzie musiał stawić czoła przeszłości i spróbować zmierzyć się ze swoimi demonami oraz… z własnym bratem.

Andrzej Grabowski jako Adam

Policjant starej daty. Nie odpuści, póki nie zrealizuje obranego celu, nawet jeśli oznacza to zupełną zmianę stylu życia. Czy za motywacją gończego psa kryje się rodzinna tragedia?

Małgorzata Kożuchowska jako prokuratorka

Bezwzględnie porusza się na granicy prawa, by zdobyć to, czego chce. Nie przebiera w środkach, nie bierze jeńców. Czy uknuta przez nią intryga wystarczy, by zrealizować prywatną zemstę?

Piotr Stramowski jako Twardy

Koneser win i środków psychoaktywnych. Rządzi twardą ręką, ale permanentny stan narkotykowej euforii sprawia, że nie dostrzega w porę, jak rośnie mu groźna konkurencja. Czy uda mu się zachować dawną pozycję?

Bad Boy w kinach od 21 lutego.